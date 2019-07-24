Закон о штрафе для операторов связи за нарушение персональных данных россиян рассмотрит сегодня Госдума

В его рамках предусмотрены штрафы до 18 миллионов рублей.

Инициаторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов. Парламентарии предлагают ввести штрафы за отказ хранить персональные данные граждан. Сумма в 18 миллионов рублей предусмотрена для юридических лиц. Гражданам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, максимальный штраф для должностных лиц может составить до полумиллиона.

На введении штрафов настаивал Роскомнадзор. Санкционные меры распространяются на компании, которые не соблюдают законы. Ведомство в прошлом году направило социальным сетям — Facebook и Twitter — требование предоставить сведения о хранении баз данных пользователей в России. Из-за отказа компании оштрафовали. Социальную сеть LinkedIn за нарушение требований закона в России заблокировали.

По мнению авторов, законопроект защитит россиян от терроризма и экстремизма.