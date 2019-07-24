Дипломаты пообещали предпринять меры в связи с задержанием властями КНДР российского судна «Сянхайлинь-8»

На его борту находятся 17 человек, в том числе 15 россиян и два гражданина Южной Кореи.

В российском МИДе и посольстве в Пхеньяне уверяют, что пытаются разрешить ситуацию с задержанным судном еще с того дня, когда произошел инцидент – почти неделю назад. Хотя о нем стало известно лишь накануне. По словам дипломатов, как пишет газета «Коммерсантъ», моряков держат в закрытых каютах, а капитана, его помощника и двух южнокорейских специалистов поместили под арест в гостиницу. По данным администрации Сахалинской области, корабль «Сянхайлинь-8» направлялся из Южной Кореи в Японское море для добычи краба. Власти Северной Кореи утверждают, что моряки нарушили правила въезда и пребывания на территории страны. В свою очередь, директор «Северо-Восточной рыболовной компании», которой принадлежит российское судно, Виктор Седлер в интервью интернет-изданию РБК говорил, что сейнер был остановлен в 53 милях от берега. Хотя территориальными водами, согласно морскому праву, считается зона в 12 морских миль от берега.

Сейчас корабль с российскими моряками находится в северокорейском порту Вонсан.