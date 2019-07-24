Посольство РФ в США готово оказать необходимое содействие в репатриации в Россию тела боксера Максима Дадашева

Посольство России в США готово оказать необходимое содействие в репатриации в Россию тела российского боксера Максима Дадашева. Об этом говорится на странице дипведомства в фейсбуке. Также в заявлении выражаются соболезнования семье и близким атлета.

Боксер был госпитализирован 19 июля после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации. Врачи обнаружили у спортсмена отек мозга. Накануне он скончался от остановки сердца.