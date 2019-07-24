Посольство РФ в КНДР предпринимает меры для урегулировании ситуации с задержанием судна

Посольство РФ в Пхеньяне принимает все необходимые меры для разрешения проблемы с задержанием КНДР российского судна «Сянхайлинь-8». Об этом говорится в официальном заявлении российского дипломатического представительства.

«В настоящее время идет выяснение обстоятельств произошедшего. Российское посольство находится в постоянном контакте с властями КНДР и руководством Северо Восточной рыболовной компании. Посольство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки», — подчеркивается в заявлении, размещенном в среду на странице посольства в «Фейсбуке».

На борту судна находились 17 членов экипажа, из которых 15 человек являются гражданами Российской Федерации, еще двое — граждане Республики Корея. «Все члены экипажа здоровы», — сообщили в посольстве.