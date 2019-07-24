Президент Владимир Путин поручил регионам учесть мнение жителей о строительстве свалки в Шиесе

Мэр столицы Сергей Собянин и глава Архангельской области Игорь Орлов должны представить доклады по этому вопросу до 1 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

В этот же срок премьеру Дмитрию Медведеву поручено подготовить предложения по изменению законодательства, которые обеспечат охрану окружающей среды, учет мнения населения и соблюдения процедур общественного контроля при строительстве мусорных полигонов.