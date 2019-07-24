Оказавшийся под санкциями «Технопромэкспорт» может приобрести в Иране турбины для ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае

Компания Mapna фактически осталась единственным вариантом в условиях отсутствия у иностранных предприятий желания рисковать своим положением, пишет газета «Коммерсантъ».

Mapna производит оборудование по лицензии немецкой Siemens. Она может поставить в том числе и две турбины, необходимые «Технопромэкспорту». Контракт на эту тему, однако, пока не заключен, указывает издание со ссылкой на несколько источников на энергорынке.