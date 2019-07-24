В Хабаровском крае сегодня начинается трехдневный траур по детям, погибшим при пожаре в палаточном лагере

По последним данным, жертвами трагедии стали четыре ребенка. Огонь вспыхнул в ночь на вторник на территории туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе.

Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Контролирующие органы на постоянной основе проверяли лагерь «Холдоми», — сказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. В эфире телеканала НТВ она предположила, что эти процедуры проводились недобросовестно.

«Судя по нашей информации, проверки были в лагере регулярно, но то ли они были формальными, то ли данный формат отдыха детей вообще не был представлен проверяющим. Какой смысл тогда в формальных и рамочных проверках? Задача проверочных мероприятий, самое главное, — выявить то, что реально может навредить детям», — сказала Кузнецова.

Она добавила, что трагедия должна стать поводом проверок не только в лагерях, но и в проверяющих органах.