В Хабаровском крае сегодня начинается трехдневный траур по детям, погибшим при пожаре в палаточном лагере

По последним данным, жертвами трагедии стали четыре ребенка. Огонь вспыхнул в ночь на вторник на территории туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе.

Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».