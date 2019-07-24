Борис Джонсон сегодня вступит в должность премьер-министра Великобритании

Накануне политик одержал победу на выборах лидера правящей Консервативной партии.

Уходящая с поста премьера Тереза Мэй сегодня в последний раз выступит в парламенте, после чего отправится в Букингемский дворец. Там королева Елизавета II примет ее отставку с должности главы правительства. Затем британский монарх должна принять Бориса Джонсона и формально обратиться к нему с просьбой возглавить кабинет. После этого политик отправится в резиденцию на Даунинг-стрит, где впервые публично выступит в новом качестве и расскажет о целях и приоритетах работы на посту премьер-министра.

Бывший мэр Лондона был избран новым лидером Консервативной партии накануне, получив 66 процентов голосов. Выборы состоялись после того, как в отставку ушла Тереза Мэй. Причиной стали обвинения в неспособности завершить процедуру выхода Великобритании из Евросоюза.

Ранее Джонсон высказывался за «жесткий брекзит» — согласно этому варианту, Великобритания должна выйти из ЕС в октябре этого года, даже если не сможет прийти к соглашению в Брюсселем.