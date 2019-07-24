Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о возможности поиска детей с использованием геолокации их телефона
Госдума рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект о возможности поиска пропавших детей с использованием геолокации их телефона. Документом предлагается упростить и ускорить эту процедуру по соответствующему заявлению родителей или опекунов.
Законопроект поддержан Минкомсвязью, МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, Роскомнадзором и фракцией «Единая Россия».