Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о возможности поиска детей с использованием геолокации их телефона

Госдума рассмотрит в третьем, окончательном чтении законопроект о возможности поиска пропавших детей с использованием геолокации их телефона. Документом предлагается упростить и ускорить эту процедуру по соответствующему заявлению родителей или опекунов.

Законопроект поддержан Минкомсвязью, МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, Роскомнадзором и фракцией «Единая Россия».