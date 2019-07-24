КНДР захватила российское рыболовное судно с моряками. 15 из них – россияне, двое – граждане Южной Кореи. Как передает РБК со ссылкой на компанию-владельца, судно «Сянхайлинь-8» было задержано в 53 морских милях от берега по причине якобы незаконного пересечения границы. Это произошло еще 17 июля, но стало известно только сейчас. Собеседник агентства подчеркнул, что северокорейские пограничники впервые предприняли такие меры.

Отмечается также, что в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве, территориальными водами считается зона в 12 морских миль от берега.