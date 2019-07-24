Лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае, где пожар унес жизни четвертых детей, продолжает работу, несмотря на рекомендацию районной комиссии по ЧС. В нем остаются 175 воспитанников, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки региона. Там отметили, что цифра будет меняться, так как родители могут без проблем забирать своих детей. В самом лагере подтвердили, что его работа не приостановлена. Все дети обеспечены питанием, согласно режиму, ведется общелагерная и внутриотрядная работа.

Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям доложили губернатору Хабаровского края, что детский лагерь работал без разрешения. Докладом подчиненных Сергей Фургал остался недоволен.

Фургал распорядился проверить работу комиссии, которая изучала работу базы отдыха, где находился палаточный лагерь.