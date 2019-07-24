Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня покинет пост главы правительства

Ожидается, что она в последний раз выступит перед парламентом, а затем отправится в Букингемский дворец, где королева Великобритании Елизавета II примет ее отставку. Таким образом, с сегодняшнего дня премьерское кресло должен занять Борис Джонсон. Накануне он стал новым лидером Консервативной партии Великобритании, опередив главу МИД Джереми Ханта.

Джонсон отметил, что верит в реализацию своих главных планов: «В своем Financial Times я прочитал, что еще ни один новый лидер никогда не сталкивался с таким пугающим стечением обстоятельств. Я смотрю сейчас на вас и спрашиваю себя, вы напуганы? Пугает ли вас что-нибудь? Не думаю. По моему, вы вообще не напуганы. Думаю, что мы знаем, что можем это сделать. И люди этой страны верят в нас, и в то, что мы сделаем это. И мы помним девиз этой избирательной кампании. Если вы вдруг его забыли, то это «организовать брекзит, объединить страну и победить Джереми Корбина». И я намерен это сделать!»

Джонсон пообещал, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31-ого октября.