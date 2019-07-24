Премьер-министр Италии сегодня выступит по делу о «финансировании» Россией партии «Лига»

Слушания пройдут в Сенате.

Джузеппе Конте одновременно является лидером партии «Лига» Итальянский премьер отчитается о якобы имевшем место финансировании со стороны Москвы партии, которая входит в правящую коалицию. Аналогичные требования ранее поступили к вице-премьеру и главе МВД Италии Маттео Салвини, его призывали дать развернутые объяснения в национальном парламенте по данному вопросу. Однако он ответил отказом и назвал все обвинения смехотворными. В тоже время не исключил, что даст некоторые разъяснения по ситуации на специальном заседании, где члены правительства кратко отвечают на вопросы парламентариев. Его заявления не устроили итальянских демократов. Сейчас они блокируют работу Палаты депутатов. Скандал разразился в Италии после того, как американский портал Buzzfeed опубликовал расшифровку переговоров о сделке на поставки российской нефти, часть доходов от которой должна была получить партия «Лига».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что из опубликованной записи ничего не следует.