В Чемодановку начали возвращаться цыгане

Они уехали из села после массовой драки, закончившейся гибелью местного жителя.

Почти 180 человек, покинувшие село Чемодановка в Пензенской области в середине июня, уже вернулись в свои дома. Об этом газете «Коммерсант» сообщил глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев. Основная масса уехавших, по его словам, планируется вернуться через неделю. Им больше некуда деваться, отметил Демичев. Всего в селе проживало около 600 цыган. Их дома все это время были под охраной, скот содержали два местных фермера. Глава района также сообщил, что обстановка в селе сейчас спокойная. Дежурит полиция. Массовая драка произошла здесь 13 июня. Конфликт возник из-за того, что цыгане приставали к девушкам. В потасовке участвовало около 200 человек, один из них скончался на следующий день скончался. Местные жители перекрыли федеральную трассу и потребовали выселить цыган. После этого, по некоторым данным, цыганские семьи принудительно вывезли из области. Власти утверждают, что они уехали добровольно.

После массовой драки было возбуждено уголовное дело. 28 представителей цыганской общины арестованы