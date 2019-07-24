В Хабаровском крае сегодня объявлен трехдневный траур по погибшим в детском палаточном лагере

Жертвами трагедии стали четыре ребенка.

Пожар в лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе произошел в ночь на вторник. В результате сгорели 20 из 26 палаток. В этом момент на месте находились почти 200 детей в возрасте от семи до 15 лет. Первой жертвой стала 11-летняя девочка, затем умерли еще трое пострадавших детей.

По утверждению источника ТАСС, причиной возгорания мог стать неисправный обогреватель в одной из палаток. Было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также выяснилось, что палаточный лагерь был частным и работал с грубыми нарушениями правил безопасности. Деятельность горнолыжного комплекса, на территории которого произошел пожар, была приостановлена, а двое руководителей детского лагеря задержаны.

Семьи погибших детей получат компенсацию по миллиону рублей.