КНДР захватила российское рыболовецкое судно

На его борту 15 россиян и два гражданина Южной Кореи. Они направлялись в Японское море для добычи краба, сообщили газете «Коммерсант» в Северо-Восточной рыболовной компании, которая владеет кораблем. Там отметили, что инцидент произошел 17 июля примерно в 55 морских милях от территории КНДР. Задержанных конвоировали в северокорейский порт Вонсан. Причиной ареста стало якобы незаконное пересечение границы. Моряков держат в закрытых каютах, где нет вентиляции, при температуре 30-35 градусов. У них отобрали телефоны. Российского консула к ним пустили только накануне.