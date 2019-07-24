Премьер Италии Джузеппе Конте выступит в республиканском Сенате по делу о финансировании из России партии «Лига»
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступит сегодня в республиканском Сенате по делу о предполагаемом финансировании из России партии «Лига», входящей в правящую коалицию. Ранее Конте отмечал, что полностью доверяет своему вице-премьеру, Маттео Сальвини, заявившему, что не получал российских денег.
При этом он отметил, что является «человеком закона», и все необходимые проверки будут проведены.