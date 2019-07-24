Оппозиционного ингушского журналиста Рашида Майсигова обвинили в хранении наркотиков в крупном размере

Журналиста оппозиционного ингушского издания «Фортанга» Рашида Майсигова обвинили в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом рассказал Интерфаксу адвокат Магомед Аушев. По его словам, сейчас идет начальный этап следствия. Назначены экспертизы, одна уже готова. Он отметил, что у защиты нет претензий к работе следствия, однако много нарушений допустили оперативники, которые проводили осмотр дома и задержание. Адвокат намерен добиваться освобождения журналиста из-под стражи в Верховном суде республики. Жалоба будет рассмотрена в ближайший четверг.