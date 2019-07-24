Пострадавшим при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае выплатят от 200 до 400 тысяч рублей компенсации

Семьи четверых погибших получат по одному миллиону, а также по 200 тысяч для организации похорон. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. С сегодняшнего дня в регионе объявлен трехдневный траур.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми» вспыхнул в ночь на вторник. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Один ребенок погиб на месте, еще трое умерли в больнице. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Задержан директор

организации, которой принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов.