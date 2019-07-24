Спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит сегодня в Конгрессе США

Он будет публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей. В понедельник Минюст сообщил Мюллеру, что он должен ограничить свои показания рамками обнародованного доклада об итогах расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Команда Мюллера завершила работу над докладом в марте и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений президенту в препятствовании правосудию,

оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления обвинений нет достаточных оснований.