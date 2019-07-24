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03:05, 24 июля 2019

Уехавшие после массовой драки цыгане начали возвращаться в Чемодановку и село Лопатки

Там их уже около 200 человек, рассказал РИА Новости глава администрации Бессоновского района Тюменской области Вячеслав Демичев, добавив, что всего села покинули около 650 цыган. По его словам, после их возвращения никаких инцидентов не возникало. 13 июня в результате конфликта в пензенском селе с ножевыми ранениями были госпитализированы пятеро человек, один из них скончался. Порядка 30 участников драки были арестованы.



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