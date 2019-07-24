За три месяца около семи тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство по упрощенной схеме
Еще 30 тысяч сейчас ждут решения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, добавив, что не видит проблемы, если эти люди переедут в его регион. По словам чиновника, в области около 50 тысяч свободных вакансий, что в два раза больше, чем зарегистрированных безработных.
24 апреля Владимир Путин разрешил получение гражданства России в упрощенном режиме жителям непризнанных ДНР и ЛНР. 17 июля президент распространил действие указа на всех жителей Донецкой и Луганской областей.