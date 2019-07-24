Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Грузии публично извиниться за негативные высказывания в адрес России

«Если вы публично нахамили, так публично надо отвечать», — сказал он в эфире российского федерального телеканала. Володин отметил, что заявления о том, что Россия является агрессором, недопустимо. По его словам, если Грузия продолжит такое поведение, «России есть, чем ответить».

Спикер заявил, что нельзя подобным образом строить отношения с Россией, которая не давала Грузии «ничего, кроме добра». Напомню, журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес Владимира Путина и его родителей. Депутаты Госдумы предлагали ввести санкции против Грузии, но российский президент отказался.