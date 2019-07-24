Сенат США утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Майка Эспера на должность главы Пентагона

Американский сенат утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Майка Эспера на должность главы Пентагона. Этот пост был вакантным с декабря прошлого года, когда в отставку ушел Джеймс Мэттис. Он объяснил свои действия несогласием с планами вывода войск из Сирии, о которых сообщил Трамп.

С января по июнь исполняющим обязанности министра обороны был Патрик Шанахан. Он отказался от должности, сославшись на желание больше времени проводить с семьей. Однако СМИ писали, что это произошло из-за начавшегося в его отношении расследования ФБР о бытовом насилии.