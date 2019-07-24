Около 60% московских избирателей планируют пойти на выборы в Мосгордуму 8 сентября

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Петербургская политика». Больше всего респондентов (13%) собираются голосовать за представителей «Единой России», почти 11% за независимых кандидатов, около 6,5% за коммунистов, примерно по 2% за ЛДПР и кандидатов от «Яблока», за эсеров готовы отдать голоса чуть более 1% опрошенных, столько же за кандидатов всех других партий. При этом, исследование показало, что 58,5% москвичей знают об акциях в связи с недопуском некоторых кандидатов на выборы. Из них только 10% готовы сами участвовать в протестах.