Прокурор попросил Гагаринский суд приговорить экс-замдиректора ФСИН Олега Коршунова к 9 годам колонии общего режима

Прокурор попросил Гагаринский суд приговорить бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Он обвиняется в одном из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 миллиона рублей. Другому фигуранту дела экс-директору предприятия «Производственно-промышленный дом» Виталию Морусову гособвинение просит назначить семь лет и 300 тысяч штрафа.