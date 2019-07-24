Мосгоризбирком сегодня рассмотрит несколько жалоб от незарегистрированных на выборах в Мосгордуму кандидатов

Попытается оспорить решение комиссии политик Дмитрий Гудков.

20 страниц заняло у Дмитрия Гудкова перечисление ошибок и подлогов, совершенных при проверке его подписных листов. Об этом он писал своем Telegram-канале после подачи жалобы. Политик, как и другие независимые кандидаты, которые не были допущены до выборов, утверждает, что процедура проходила с нарушениями. Их целью было не зарегистрировать оппозиционеров. В частности, недействительными без каких-либо оснований признавались подписи реальных людей. Сегодня у Гудкова и ряда других кандидатов будет шанс оспорить эти решения, причем в присутствии представителей Центральной избирательной комиссии. О том, что они будут участвовать в рассмотрении жалоб, стало известно накануне после встречи независимых кандидатов с главой ЦИК Эллой Памфиловой. По ее словам, все сомнения будут трактоваться в пользу кандидатов, но всех, кто собрал подписи, зарегистрировать все же невозможно. Оппозиционеры были недовольны результатами переговоров. С их точки зрения, эта встреча показала, что единственный способ добиться справедливости – вывести своих сторонников на несогласованную акцию в субботу.

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