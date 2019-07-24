Госдума не поддержит законопроект о контроле за пользователями электронной почты

Инициатива сенатора Андрея Клишаса и его коллег не согласована ни с администрацией президента, ни с руководством Госдумы, — отмечают источники телеканала «Дождь». Ранее сегодня документ раскритиковал глава думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Леонид Левин. По его словам, законопроект нарушает конституционное право граждан на тайну переписки.

В документе предлагается ввести обязательную идентификацию пользователей электронной почты. Также в нем говорится о том, что почтовые сервисы должны будут ограничивать сообщения с запрещенной в России информацией.