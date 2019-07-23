КНДР уже неделю удерживает российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту

Российского консула к ним пустили только сегодня. Это сообщил газете «Коммерсант» Сергей Седлер, замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании, которая владеет кораблем. По его словам, 15 россиян и двух южнокорейцев, направлявшихся с территории Южной Кореи в Японское море для добычи краба, конвоировали в КНДР, где они находятся до сих пор. Он добавил, что закрытых в каютах моряков регулярно обыскивают и допрашивают.

Официальные лица России об этом инциденте молчат.