Дональд Трамп подал в суд, чтобы заблокировать передачу Конгрессу его налоговых деклараций

Иск направлен в суд Вашингтона против комитета Палаты представителей по доходам и расходам, а также властей штата Нью-Йорк. Как сообщает CNN, это связано с решением губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо подписать законопроект о внесении в налоговый кодекс этого штата двух поправок. Они позволят удовлетворить запросы профильных комитетов Конгресса США о предоставлении налоговых деклараций лиц, находящихся на выборных постах, включая Трампа.