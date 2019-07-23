Стали известны результаты электронного голосования в Москве

Жителей столицы спросили, что делать с бездомными животными. 30% считают, что их нужно отправлять в приюты. 27% выбрали вариант «стерилизовать и отпускать». 26% полагают, что нужно стимулировать граждан забирать собак и кошек с улицы домой. 14% выступили за усыпление. 2% — за отлов и вывоз за пределы города и 1% — ничего не делать. Это сообщил в своем телеграмм-канале инициатор электронного голосования, глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Всего проголосовали более 3 тысяч человек.

Это было второе тестирование системы, в первом участвовали студенты столичных вузов. На этот раз принять участие могли москвичи старше 18-ти с личным кабинетом на сайте mos.ru. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.