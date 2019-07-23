Спецназовца, который рассказал об опросе о готовности стрелять по протестующим, заставили отказаться от своих слов

По некоторым данным, это сделал генерал Минобороны.

Интервью, в котором он рассказал об анкете, опубликовало штабом Алексея Навального.

«Станете ли вы в случае массовых беспорядков стрелять по протестующим мирным жителям?», — так звучал один из вопросов анкеты, которую дали представители Минобороны дали военнослужащим воинской части, где служил Артур Епифанцев. Об опросе, который также должен был выявить, каким политикам симпатизируют солдаты, он рассказал два месяца назад в ролике для тюменского штаба Алексея Навального. Уже через несколько дней Епифанцев выступил с опровержением своих слов, заявив, что интервью было смонтировано, а его мысли были искажены. Оказалось, что ему пришлось отказаться от сказанного под давлением высокопоставленного офицера. На 45-минутной аудиозаписи разговора, которую Епифанцев передал изданию Znak.com, слышно, как его уверяют в том, что такого вопроса не могло быть в анкете. Офицер подчеркнул, что спецназовец «опорочил честь своей семьи, страны, своих командиров», подорвал имидж вооруженных сил, и пригрозил уголовным делом. Епифанцеву пообещали дать «спокойно уволиться», если он публично опровергнет свои слова и откажется от контактов со штабом Навального.

После выхода первого ролика в Минобороны назвали его фальшивкой. Новых комментариев от ведомства пока нет.