В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования

Жителей столицы спросили, что нужно делать с бездомными собаками и кошками. Ответы собирали с 8-ми утра до 8-ми вечера. Итоговая явка составила 78,7%, — сказали ТАСС в столичном департаменте информационных технологий, чьи сотрудники разработали программное обеспечение. Отмечается, что в основе системы технология блокчейн. Тестовое голосование провели для проверки системы и для создания максимально удобного интерфейса.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.