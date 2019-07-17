Мемориал: Следственный комитет устроил организованный саботаж, игнорируя сообщения о «секретных тюрьмах»

Следственный комитет устроил организованный саботаж, игнорируя сообщения о «секретных тюрьмах», пытках и внесудебных казнях в Чечне – Мемориал

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

«Имело место не просто игнорирование сообщений о пытках, а огранизованный саботаж. Человек заявляет на суде о том, как его пытали, где его держали. Судья говорит: «Вы расскажете об этом следователю, который будет проводить проверку». И именно этого человека в ходе проверки не допрашивают. Или следователь осматривает во время инспекции все здания, кроме двух, в которых держали и пытали людей, судя по их показаниям», — сказал он.

А.Черкасов также добавил, что российским следователям невыгодно заниматься расследованиями нарушений правоохранительных органов.

«Те же самые следователи в других случаях должны взаимодействовать с теми же самыми полицейскими. Они не хотят портить отношения, иначе они лишатся оперативной поддержки. Это общий недуг всей нашей следственной системы. И в Чечне это выражено в еще большей степени», — отметил он.

Во вторник состоялась совместная пресс-конференция правозащитного центра «Мемориал», «Комитета против пыток» и «Новой газеты», на которой были озвучены предварительные итоги собственного расследования пыток и внесудебных казней в Чечне. По данным правозащитников, 27 жителей Чечни, задержанных по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях, стали жертвами массовой внесудебной казни.