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Эксклюзив Эха 21:04, 23 июля 2019

Мемориал: Следственный комитет устроил организованный саботаж, игнорируя сообщения о «секретных тюрьмах»

Следственный комитет устроил организованный саботаж, игнорируя сообщения о «секретных тюрьмах», пытках и внесудебных казнях в Чечне – Мемориал

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
«Имело место не просто игнорирование сообщений о пытках, а огранизованный саботаж. Человек заявляет на суде о том, как его пытали, где его держали. Судья говорит: «Вы расскажете об этом следователю, который будет проводить проверку». И именно этого человека в ходе проверки не допрашивают. Или следователь осматривает во время инспекции все здания, кроме двух, в которых держали и пытали людей, судя по их показаниям», — сказал он.
А.Черкасов также добавил, что российским следователям невыгодно заниматься расследованиями нарушений правоохранительных органов.
«Те же самые следователи в других случаях должны взаимодействовать с теми же самыми полицейскими. Они не хотят портить отношения, иначе они лишатся оперативной поддержки. Это общий недуг всей нашей следственной системы. И в Чечне это выражено в еще большей степени», — отметил он.
Во вторник состоялась совместная пресс-конференция правозащитного центра «Мемориал», «Комитета против пыток» и «Новой газеты», на которой были озвучены предварительные итоги собственного расследования пыток и внесудебных казней в Чечне. По данным правозащитников, 27 жителей Чечни, задержанных по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях, стали жертвами массовой внесудебной казни.



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