Басманный суд Москвы продлил срок ареста Михаилу Абызову еще на 3 месяца

Решение вынес судья Артур Карпов. Продлили арест и другим фигурантам. Адвокат бывшего министра по вопросам открытого правительства Александр Аснис сказал, что решение будет обжаловано в Мосгорсуде, — передает ТАСС.

Михаил Абызов в суде назвал уголовное дело против себя большим глобальным абсурдом и сказал, что следствие оказывает на него давление – не дает свиданий с семьей и не разрешает посетить церковь. В СИЗО «Лефортово» бывший министр находится 4 месяца. Его обвиняют в хищении 4-х миллиардов рублей.