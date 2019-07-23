Росстат объяснил резкий рост притока мигрантов в Россию в начале года

Он связан с более полными данными, которые в статистическое ведомство сейчас направляет МВД. Росстат сообщил это в ответ на запрос РБК.

Изменений в методологии за данный период не произошло, уточняет статистическое ведомство.

С 1 января 2019 года вместо листков статистического учета прибытия и выбытия приказом Росстата ввели формы федерального статистического наблюдения № 1-ПРИБ/ВЫБ, сообщили в ведомстве.

Ведомство пояснило, что число мигрантов за период с января по апрель 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло за счет тех, кто получил временную регистрацию в России. Миграция же в пределах страны сократилась.

Ранее о росте потока мигрантов сообщили специалисты Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы. В их докладе миграционный прирост назван аномальным. По данным специалистов, с января по апрель в страну прибыли 98 тысяч человек, что на 40 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года.