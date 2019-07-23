Парламент Венесуэлы одобрил закон, который позволяет обратиться за иностранной военной помощью

Это объявил лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо, который полгода назад провозгласил себя президентом страны. В этом качестве его признают США, ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия считает президентом Николаса Мадуро. Недавно с ним встретился зам.главы МИДа Сергей Рябков, который сообщил, что Россия хотела бы расширить присутствие своих компаний в республике.

Ранее США не исключали военного варианта разрешения ситуации в Венесуэле.