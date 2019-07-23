Александра Лукашенко, в отличие от Владимира Путина, пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой

О том, что белорусского лидера ждут в Варшаве, сообщили РИА в его пресс-службе. Ранее вице-премьер Польши Яцек Сасин сообщил, что Владимира Путина не приглашали. По его словам, «было бы неуместно годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается с соседями такими же методами», — цитировало вице-премьера «Польское радио». Ожидается, что 1-го сентября приедут Дональд Трамп и Ангела Меркель.

Стоит отметить, что Лукашенко западные СМИ нередко называют последним диктатором Европы из-за преследования оппозиции, а также из-за смертной казни.