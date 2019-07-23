Российский боксер Максим Дадашев умер в США от травм после боя. Федерация бокса России сделает пожизненными выплаты его семье, — сообщили ТАСС в организации. Поединок состоялся в ночь на субботу в штате Мэриленд за звание обязательного претендента на титул чемпионат мира по версии IВF в первом полусреднем весе. В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от пуэрториканца Субриэля Матиаса, и поединок был остановлен. Потом он потерял сознание. В критическом состоянии его доставили в больницу и провели трепанацию черепа.

Дадашеву было 28 лет.