Б.Титов: Экономика России может потерять из-за ограничений на выдачу кредитов населению более 2-х триллионов рублей

Экономика России может потерять из-за ограничений на выдачу кредитов населению более 2-х триллионов рублей. Это написал бизнес-омбудсмен Борис Титов на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что такие меры приведут к резкому падению спроса. Так Титов отреагировал на заявление министра экономического развития Максима Орешкина, который в интервью «Эху Москвы» сказал, что ситуация на рынке потребительского кредитования может взорваться в 2021-м году, и призвал ЦБ принять меры. В свою очередь, Титов отметил, что люди набирают кредиты не потому что жадные и легкомысленные, а потому что отчаянно не хотят скатываться в бедность.