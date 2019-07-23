Сенат США утвердил Марка Эспера на посту министра обороны

Ранее он занимал пост министра сухопутных сил и был назначен исполняющим обязанности главы Пентагона в конце июня. До этого на этой должности был Патрик Шенахан, которого Дональд Трамп решил не выдвигать для утверждения в Сенате. Предыдущий министр обороны Джеймс Мэттис ушел в отставку в конце декабря из-за разногласий с Трампом.

Марк Эспер в начале 90-х принимал участие в войне в Персидском заливе в составе десантной дивизии. Он ушел в отставку в звании подполковника.