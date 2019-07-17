Российский боксер Максим Дадашев скончался в США из-за полученных на ринге травм. Это могло случиться только если кто-то нарушил правила либо подготовки к бою, либо его проведения, — сказал «Эху» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Есть подозрения, что были нарушены какие-то правила, либо судьями, либо правила допуска, медицинские справки надо посмотреть. В боксе это редкий случай. Ни разу не было такого, чтобы это от бокса произошло, это всегда либо какое-то нарушение, либо человеческий фактор»,— сказал он.

Кремлев подчеркнул, что Федерация бокса привлечет специалистов и для проверки и работы врачей, и документов, и судейства.

Дадашеву было 28 лет.