Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании. Перед ним стоит сложная задача – объединить британцев, сказала в эфире «Эха» руководитель Центра политической интеграции Европы РАН Людмила Бабынина.



«Ничего приниципиально не изменится, никаких серьезных позитивных подвижек в краткосрочной и среднесрочной перспективе ожидать не приходится. Отношения двух стран достаточно плохие и должны быть более серьезные сдвиги, чтобы они изменились. Есть вероятность, что Джонсон больше будет обращен в сторону США, в плане установления более тесных отношений, а в отношении России курс сохранится, он будет достаточно жестким», — сказала она.



По мнению Людмилы Бабыниной, смена премьер министра никак не изменила набор проблем, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза.