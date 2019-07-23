Командующий дальней авиацией России заявил, что истребители Южной Кореи не открывали предупредительного огня
Командующий дальней авиацией России заявил, что истребители Южной Кореи не открывали предупредительного огня. «Если бы российские летчики определили для себя такую угрозу, то последовал бы незамедлительный адекватный ответ», — завил генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. По его словам, за время выполнения совместного полета российские и китайские бомбардировщики 11 раз сопровождались иностранными истребителями в Минобороны подчеркнули, что они летели над нейтральными водами.
В Южной Корее ранее заявили, что один из российских самолетов нарушил воздушное пространство республики в районе спорных островов в Японском море.