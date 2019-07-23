Командующий дальней авиацией России заявил, что истребители Южной Кореи не открывали предупредительного огня. «Если бы российские летчики определили для себя такую угрозу, то последовал бы незамедлительный адекватный ответ», — завил генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. По его словам, за время выполнения совместного полета российские и китайские бомбардировщики 11 раз сопровождались иностранными истребителями в Минобороны подчеркнули, что они летели над нейтральными водами.

В Южной Корее ранее заявили, что один из российских самолетов нарушил воздушное пространство республики в районе спорных островов в Японском море.