Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы недовольны встречей с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Она заявила, что всех, кто собрал подписи, зарегистрировать на выборах будет невозможно.

«Главный вывод по итогам встречи с Эллой Памфиловой: никто не защитит наши избирательные права, кроме нас самих. Аргументы просто заболтают и будут бесконечно тянуть время», — написал Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин в своем Twitter. С ним согласен директор ФБК Иван Жданов: «Ожидаемо, никаких результатов», — написал он. «Главный итог сегодняшней встречи в ЦИК: встречаемся в субботу у мэрии, в 14 часов», — такой пост после переговоров с главой ЦИКа появился в Twitter у юриста ФБК Любови Соболь. Несогласованный митинг кажется единственной возможностью добиться справедливости большинству незарегистрированным кандидатов в Мосгордуму – призывы прийти на акцию появились почти у каждого после встречи с Памфиловой. Глава ЦИК сегодня назвала протесты давлением на власть, подчеркнув при этом, что на позицию Центризбиркома митинги никак не повлияют. По словам Памфиловой, при рассмотрении жалоб следует трактовать сомнения в пользу кандидатов, однако всех, кто собрал подписи, зарегистрировать невозможно.

Ранее политик Алексей навальный предложил начать бессрочный митинг у мэрии 27 июля. Полиция предупредила граждан о том, что акция незаконна, и предостерегла от участия в ней.