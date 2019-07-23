СФ  одобрил законопроект об ужесточении ответственности за незаконную продажу билетов на чемпионат Европы по футболу

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении ответственности за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата Европы по футболу.

Прибыль от продажи либо перепродажи билетов будет весьма затруднительно получить. Штрафы за незаконную торговлю увеличились весьма значительно. Частным лицам придется заплатить до 25 номиналов билетов, а для организаций штраф повышен до 30 кратного размера. При этом сумма составит 50-70 тысяч рублей для желающих обогатится индивидуально и 150 тысяч для предпринимателей без образования юридического лица. Организации же лишатся полутора миллионов рублей, а те, кто их возглавляет, могут отправиться под административный арест сроком до трех месяцев. Как полагают авторы законопроекта это значительно сократит количество махинаций с билетами или другими документами, дающими право на их приобретение. Во всяком случае об этом говорит опыт чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России. За полгода до начала турнира президент подписал аналогичный закон и количество нарушений в этой сфере было минимальным. Кроме того, билеты на крупные международные соревнования сейчас в основном продаются через интернет и являются именными, что ставит на пути спекулянтов серьезные преграды.



Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут в 12 странах. Несколько встреч группового этапа и один четвертьфинал матч запланирован в Петербурге