Басманный суд Москвы в эти минуты рассматривает вопрос о продлении ареста экс-министра Михаила Абызова

Следствие настаивает на содержании обвиняемого под стражей до 25 октября.

О продлении ареста Абызова и других фигурантов дела попросило следствие, эту позицию также поддержала прокуратура. Следователь Сергей Степанов подчеркнул, что обвиняемые фактически отказались от дачи показаний и сотрудничать отказываются. Другие доводы были стандартными — находясь на свободе, Абызов и его предполагаемые подельники якобы могут скрыться и угрожать либо пытаться подкупить свидетелей. Кроме того, следователь подчеркнул, что Абызов через родственников и офшоры владеет собственностью за рубежом.

Защита же, напротив, просила отпустить фигурантов из-под стражи и сменить меру пресечения на домашний арест. Дольше всего выступали именно адвокаты Абызова, которые обратили внимание на многочисленные нестыковки, а также расплывчатость обвинения и отсутствие конкретики. Кроме того, по их просьбе к делу приобщили положительные характеристики от нескольких человек, включая бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, основателя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер и актрисы Чулпан Хаматовой.

Сам Абызов периодически переставал следить за ходом заседания — его внимание переключалось на родственников, сидевших в зале. Главный фигурант дела много улыбался и иногда даже пытался жестами общаться со своими близкими.

Экс-министра по делам «открытого правительства» обвиняют в хищении 4 миллиардов рублей у сибирских энергетических компаний. По версии следствия, Абызов вывел деньги за рубеж.