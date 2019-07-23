Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительства полигона в Шиесе

Региональные власти проведут общественные обсуждения по сложившейся ситуации.

Региональному и московскому правительству предписано прислушаться к мнению жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов. В перечне поручений отмечается, что доклад по этой теме должен быть представлен президенту до 1 сентября. Отчет поручено подготовить главам регионов Игорю Орлову и Сергею Собянину. Заявление президента последовало после того, как в конце июня Верховный суд отменил референдум о свалке для московского мусора в Архангельской области. Правительство Москвы пообещало провести проектно-изыскательские работы по проекту экотехнопарка «Шиес». Власти Архангельской области обязались исполнить поручение президента и организовать общественные обсуждения с целью оценить материалы по воздействию свалки на окружающую среду.

Согласно планам, мусорный полигон в Архангельской области должен принимать отходы из столицы. В документах значится, что в течении 20 лет на полигон ежегодно будут вывозить 500 тысяч тонн твердых бытовых отходов.

Жители Архангельска и ближайших населенных пунктов проводят многочисленные акции против строительства мусорного полигона. Протестующие записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором призвали «не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку» и отправить губернатора в отставку.

3 июля митинг против полигона в Шиесе прошел в Москве.