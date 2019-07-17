Бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании.

Борис Джонсон победил на выборах главы британской партии консерваторов. Первым делом от сказал, что верит в реализацию своих главных планов.

«Этим утром в своем Financial Times я прочитал, что еще ни один новый лидер никогда не сталкивался с таким пугающим стечением обстоятельств. Я смотрю сейчас на вас и спрашиваю себя, вы напуганы? Пугает ли вас что-нибудь? Не думаю. По моему, вы вообще не напуганы.

Думаю, что мы знаем, что можем это сделать. И люди этой страны верят в нас, и в то, что мы сделаем это. И мы помним девиз этой избирательной кампании. Если вы вдруг его забыли, то это «организовать брекзит, объединить страну и победить Джереми Корбина». И я намерен это сделать!»

Джонсон пообещал, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31-ого октября.

Наблюдатели, пытающиеся прогнозировать основные направления работы Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании, в первую очередь, внимательно следят за тем, какими будут его первые шаги в том, что касается выхода Лондона из Евросоюза.

Сторонник жесткого Брекзита, евроскептик Борис Джонсон, не раз заявлявший, что его страна может покинуть ЕС без сделки, известен и, в целом, экстравагантными, а порой и скандальными высказываниями, пишет обозреватель Дойче велле. – При этом, отмечает издание, это не помешало новому премьеру, после работы в Брюсселе, начать политическую карьеру в Лондоне и избраться, в 2001-м, депутатом Палаты общин. В 2004-м он вошел в теневое правительство консерваторов как министр культуры.

Джонсон был резким критиком военной операции Москвы в Сирии, указывая на российскую ответственность за атаку на гуманитарный конвой в Алеппо в 2016-м году. В отношении России он также всегда выступал за ужесточение санкций в связи с событиями в Крыму, на востоке Украины, а также делом Скрипалей, и поэтому, по его словам, Великобритания готова к жесткому подходу в контактах с Москвой. Виновным в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери Борис Джонсон назвал непосредственно Владимира Путина, напоминает Дойче велле.

Эксперты британской газеты Гардиан при этом считают, что избрание Джонсона 66-ю процентами голосов консерваторов продемонстрировало фундаментальное единство тори. Исход голосования за нового премьера почти сразу же приветствовал Дональд Трамп, который в своем Твиттере пообещал, что он будет отличным премьером.

Джонсон становится главой кабинета министров в опасный для политических судеб страны момент, замечает обозреватель Гардиан: — очень незначительный перевес консерваторов в парламенте в ближайшие недели, скорее всего, сойдет почти на нет. Его приход на пост премьер-министра встретил жесткое сопротивление и внутри парии. Среди ключевых членов кабинета министров, этому резко воспротивился второй человек в правительстве, канцлер Филлип Хаммонд, пообещавший в этом случае уйти в отставку. Замглавы МИДа Элан Данкан, обвинивший Джонсона в увольнении в свое время посла Лондона в Вашингтоне, также объявил о своем уходе.

При этом Гардиан отмечает, что коллеги Бориса Джонсона по партии связывают с ним надежды на ослабление позиций Найджела Фараджа, лидера партии «Брекзит», которая неожиданно обогнала консерваторов на европейских парламентских выборах в мае этого года.

Перед Джонсоном стоит сложная задача – объединить британцев, сказала в эфире «Эха» руководитель Центра политической интеграции Европы РАН Людмила Бабынина.

По мнению Людмилы Бабыниной, смена премьер министра никак не изменила набор проблем, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза.

Отношения России и Великобритании вряд ли изменятся после назначения премьер-министром Бориса Джонсона, — сказал «Эху» зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, это видно по поведению главы консервативной партии во время его работы на предыдущем посту.

Климов добавил, что основные катаклизмы из-за этого назначения будут проходить в отношениях Британии и Евросоюза.